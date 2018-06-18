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18 июня 2018
09:36:10

Проект реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти может получить поддержку федерального бюджета

Такую возможность глава региона Дмитрий Азаров обсудил накануне с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. Проект планируется к осуществлению в рамках подготовки и проведения празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля на АВТОВАЗе.

С первого дня работы в должности губернатора Дмитрий Азаров проводит системную работу по обеспечению финансированием всех пунктов программы празднования. Эти вопросы он обсуждал и на самом высоком государственном уровне, в том числе с президентов Владимиром Путным в ходе его визита в Самарскую область.

Набережная значима для Тольятти сразу по нескольким причинам - она несет не только рекреационную функцию, но также является важным гидротехническим сооружением, препятствующим негативному воздействию вод Саратовского водохранилища на береговую полосу.




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