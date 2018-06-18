Такую возможность глава региона Дмитрий Азаров обсудил накануне с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым. Проект планируется к осуществлению в рамках подготовки и проведения празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля на АВТОВАЗе.
С первого дня работы в должности губернатора Дмитрий Азаров проводит системную работу по обеспечению финансированием всех пунктов программы празднования. Эти вопросы он обсуждал и на самом высоком государственном уровне, в том числе с президентов Владимиром Путным в ходе его визита в Самарскую область.
Набережная значима для Тольятти сразу по нескольким причинам - она несет не только рекреационную функцию, но также является важным гидротехническим сооружением, препятствующим негативному воздействию вод Саратовского водохранилища на береговую полосу.
Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.
Самолет авиакомпании «Россия» с футболистами на борту должен приземлиться в аэропорту Курумоч в 15-05
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