За неделю удалось проверить 433 автомобиля. Общая сумма выявленного долга составила 617 тысяч рублей. В основном задолженности образовались в результате неоплаченных вовремя административных штрафов, налогов и кредитов.

Водителям, которые на момент проведения акции оказались в своих машинах, были вручены требования о явке на прием к судебному приставу. Тем, кого застать за рулем не удалось, на лобовом стекле оставили листовки, информирующие о наличии долга.

Всего за неделю в рамках акции было окончено фактическим исполнением 29 исполнительных производств на общую сумму 310, 5 тысяч рублей.