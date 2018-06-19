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19 июня 2018
12:41:37

Приставы Самарской области продолжают акцию «Мобильный розыск»

За неделю удалось проверить 433 автомобиля. Общая сумма выявленного долга составила 617 тысяч рублей. В основном задолженности образовались в результате неоплаченных вовремя административных штрафов, налогов и кредитов.

Водителям, которые на момент проведения акции оказались в своих машинах, были вручены требования о явке на прием к судебному приставу. Тем, кого застать за рулем не удалось, на лобовом стекле оставили листовки, информирующие о наличии долга.

Всего за неделю в рамках акции было окончено фактическим исполнением 29 исполнительных производств на общую сумму 310, 5 тысяч рублей.




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