Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го. Как пишет «Ъ », нововведения позволяют использовать для заправки топливо АИ-92, хотя ранее двигатель был рассчитан только на 95-й бензин.

Ранее в СМИ была информация, что в июле Priora будет снята с производства, но АВТОВАЗ оставил эту информацию без комментариев.