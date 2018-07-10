Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го. Как пишет «Ъ», нововведения позволяют использовать для заправки топливо АИ-92, хотя ранее двигатель был рассчитан только на 95-й бензин.
Ранее в СМИ была информация, что в июле Priora будет снята с производства, но АВТОВАЗ оставил эту информацию без комментариев.
Мужчина обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу.
В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане
Работы ведутся на Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова
Законопроект подготовили в Министерстве финансов
В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела
На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами
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