Накануне Джанни Инфантино побывал на «Самара Арене» в качестве зрителя. Матч Сербия-Коста-Рика он смотрел с трибуны вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. «Мы имели возможность поговорить на разные темы и, конечно, обсудить подготовку к чемпионату мира по футболу», - сказал после матча глава региона.

Фото: департамент информационно политики областного правительства

«Господин Инфантино отметил, что еще осенью прошлого года он очень сильно переживал за наш стадион, за его готовность, и отметил, что в последние полгода стройка двигалась ударными темпами. Он сказал, что по большому счету этого даже не ожидал», - цитирует Азарова департамент информационно политики областного правительства.

Кстати, капитану сборной Сербии губернатор Самарской области подарил вазовский внедорожник. Александр Коларов забил единственный гол и принес победу своей команде. После матча Дмитрий Азаров вручил сербскому футболисту сертификат на автомобиль Lada 4×4.

Таким образом, он выполнил данное ранее обещание о том, что подарит спецприз лучшему игроку матча по версии самарских болельщиков и автору первого гола на «Самара Арене». Следующий матч мундиаля стадион в областной столице примет 21 июня в 16-00 по местному времени. На поле выйдут сборные Дании и Австралии.