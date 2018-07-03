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03 июля 2018
09:35:54

Президент FIFA высоко оценил уровень организации матчей ЧМ-2018 Самаре

 Накануне Джанни Инфантино вновь присутствовал на «Космос Арене» во время встречи Бразилии и Мексики, и приехал он к нам уже в четвертый раз. Как рассказал глава Самарской области Дмитрий Азаров, чиновнику ФИФА нравится атмосфера на самарском стадионе и то, что происходит на фестивале болельщиков. «Это значит, что наш город соответствует самым высоким международным требованиям», - добавил Азаров.

Также глава региона рассказал, что на «Самара Арене» произошла его встреча с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Стороны обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Самарской области. Представителям Катара, в том числе, интересен опыт региона в организации матчей мундиаля, так как именно там в 2022 году состоится следующий чемпионат мира.




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