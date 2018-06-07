Джанни Инфантино уверен, что турнир пройдет в доброжелательной, гостеприимной атмосфере, и что организаторы сделали все возможное для предупреждения нарушений.
"Не скажу, что мы обеспокоены возможными случаями дискриминации или безопасностью во время ЧМ, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений", - сказал Инфантино.
Он напомнил, что на этом мундиале впервые буде применяться система видеоповторов. Она поможет арбитрам обеспечить большую справедливость во время игр, добавил глава федерации. До начала турнира остается ровно неделя, ЧМ в России откроется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники" в Москве.
Источник Интерфакс
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