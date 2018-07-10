Об этом сообщили в Су СКР по Самарской области. По версии следствия, 14 июня 2018 года подозреваемая получила от студента 12 тысяч рублей за закрытие академической задолженности. Об этом стало известно сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД.

Возбуждено уголовное дело, сейчас его расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.