Об этом сообщили в Су СКР по Самарской области. По версии следствия, 14 июня 2018 года подозреваемая получила от студента 12 тысяч рублей за закрытие академической задолженности. Об этом стало известно сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД.
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