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05 июня 2018
07:55:48

Председатель тольяттинского ЖСК «прикарманил» свыше 200 млн рублей дольщиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. По версии следствия, с октября 2011 по декабрь 2016 года председатель правления ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» заключил со 123 гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома по ул. Свердлова.

При этом он предоставил тольяттинцам ложную информацию об отсутствии обременений на объекте. На самом деле права на квартиры уже были зарегистрированы за юридическими и физическими лицами, являлись предметами судебных разбирательств, на объекты недвижимости был наложен арест. Внесенные дольщиками 215 млн рублей он похитил и израсходовал.

Также, составив фиктивные документы, подсудимый присвоил 9,5 млн рублей субсидий, которые были предоставлены в качестве государственной поддержки обманутым участникам долевого строительства. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.




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