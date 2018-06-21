Для парогенераторов и других альтернатив курению отдельного закона не будет. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что вопрос о регулировании рынка вейпов и электронных сигарет обсуждался на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. Оба чиновника поддержали отказ от отдельного регулирования такой продукции.
Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в России законодательно не регулируется, их продажи и потребление никак не ограничены.
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