Для парогенераторов и других альтернатив курению отдельного закона не будет. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что вопрос о регулировании рынка вейпов и электронных сигарет обсуждался на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. Оба чиновника поддержали отказ от отдельного регулирования такой продукции.

Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в России законодательно не регулируется, их продажи и потребление никак не ограничены.