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27 июля 2018
07:09:02

Пожарную безопасность тольяттинских школ должен лично проконтролировать Сергей Анташев

Такую задачу перед главами всех муниципалитетов губернии поставили в правительстве. Комиссионная приёмка школ Самарской области к новому учебному году уже началась. На сегодняшний день полностью готовы к приёму учеников 182 школы, это 26% от общего числа. Завершить приёмку и устранить все замечания контролирующих организаций необходимо до 20 августа.

В качестве дополнительных мер обеспечения безопасности во всех образовательных организациях региона будут проведены испытания автоматических систем противопожарной защиты, внеплановые противопожарные инструктажи руководителей, преподавателей и обслуживающего персонала учреждений, а также тренировки по отработке действий взрослых и детей при эвакуации в случае пожара.

Кроме того, власти должны усилить работу по пресечению доступа детей к заброшенным зданиям и сооружениям, представляющим угрозу их жизни и здоровью.




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