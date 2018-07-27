18+
Такую задачу перед главами всех муниципалитетов губернии поставили в правительстве. Комиссионная приёмка школ Самарской области к новому учебному году уже началась. На сегодняшний день полностью готовы к приёму учеников 182 школы, это 26% от общего числа. Завершить приёмку и устранить все замечания контролирующих организаций необходимо до 20 августа.
В качестве дополнительных мер обеспечения безопасности во всех образовательных организациях региона будут проведены испытания автоматических систем противопожарной защиты, внеплановые противопожарные инструктажи руководителей, преподавателей и обслуживающего персонала учреждений, а также тренировки по отработке действий взрослых и детей при эвакуации в случае пожара.
Кроме того, власти должны усилить работу по пресечению доступа детей к заброшенным зданиям и сооружениям, представляющим угрозу их жизни и здоровью.
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