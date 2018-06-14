Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт. Плату взимают с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги собираются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, и отправляются в дорожные фонды. Километр проезда по федеральной трассе стоит около двух рублей.

Минтранс рассчитывает, что в этом году благодаря «Платону» удастся собрать 23 миллиарда.