Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт. Плату взимают с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
С момента запуска в эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги собираются с перевозчиков в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, и отправляются в дорожные фонды. Километр проезда по федеральной трассе стоит около двух рублей.
Минтранс рассчитывает, что в этом году благодаря «Платону» удастся собрать 23 миллиарда.
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