Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Не так давно эсеры уже выступили с предложением продлить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. И сейчас ратуют за увеличение суммы.

Глава партии Сергей Миронов подчеркнул, что нынешний размер ежемесячного пособия в 50 рублей, был установлен еще в 1994 году. Миронов назвал эти деньги «позорищем».

Законодатели выступают за то, чтобы на первого ребенка родители получали 3500 рублей в месяц, а на второго - 6500. Такие выплаты были бы, по мнению авторов законопроекта, справедливыми.