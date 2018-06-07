Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Не так давно эсеры уже выступили с предложением продлить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет. И сейчас ратуют за увеличение суммы.
Глава партии Сергей Миронов подчеркнул, что нынешний размер ежемесячного пособия в 50 рублей, был установлен еще в 1994 году. Миронов назвал эти деньги «позорищем».
Законодатели выступают за то, чтобы на первого ребенка родители получали 3500 рублей в месяц, а на второго - 6500. Такие выплаты были бы, по мнению авторов законопроекта, справедливыми.
Источник РИА Новости
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