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04 июля 2018
10:20:18

Последний вечер «Тремоло» обещает стать незабываемым

Организаторы, что называется, оставили на десерт блестящую программу «Посвящение Паваротти». Сегодня на сцену летней веранды ресторана "Амбар" (Комсомольское шоссе, 68, т/о "Новая волна") выйдут певцы московского арт-проекта "ТенорА XXI века" под аккомпанемент Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории.

Маэстро исполнят свои лучшие арии, каждый из них обладает уникальным тембром голоса и темпераментом, и такой вечер просто нельзя пропустить.

Арт-проект «ТенорА ХХI века»  -  это солисты ведущих московских оперных театров.  В Тольятти выступят Дмитрий Сибирцев,  Георгий Фараджев,  Александр Захаров,  Александр Богданов, Сергей Писарев.

Милан и Неаполь, Болонья и Рим, Париж и Лондон, Вена и Цюрих, Берлин и Дрезден, Хельсинки и Стокгольм, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Бостон и Торонто, Сеул и Токио – на афишах спектаклей и концертов в этих и многих других городах вы можете найти имена солистов «Теноров ХХI века».

Арт-проект «ТенорА ХХI века» выступал на таких престижных сценических площадках Москвы, как Государственный Кремлевский Дворец, Государственный академический Большой театр России, Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Немировича-Данченко, Малый Театр России, МХАТ им. Чехова, Театр «Ленком», Театр Российской Армии, Театр Эстрады, филармонический Концертный Зал имени П.И. Чайковского, Международный Московский Дом Музыки, Московский Дворец Молодежи, Концертный зал Мэрии Москвы, Концертный Зал «Россия», Колонный Зал Дома Союзов, Зал Церковных соборов Храма Христа Спасителя, киноконцертные залы «Космос» и «Мир», Московский «Дом актера», Форум-Холл, театр оперы и балета Азербайджана, Дворец Республики Беларусь в Минске, во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Коллектив неоднократно принимал участие в культурных программах правительственных встреч на высшем уровне.

Вечер начнется в 20-00, билеты еще можно купить на сайте фестиваля. 




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