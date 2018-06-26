Оно будет продолжаться 1 час и 44 минуты – на 15 минут дольше, чем обычно. По словам астрономов, июль станет самым важным астрономическим месяцем этого года: уже 6 числа Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца.

13 июля произойдет частное затмение Солнца, однако в России оно наблюдаться не будет. А 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума, но наблюдать за звездопадом помешает Луна.