Как рассказали судебные приставы, 37-летнюю женщину суд обязал выплачивать на содержание ребенка четверть всех видов заработка ежемесячно, вплоть до его совершеннолетия. Но гражданка платить не спешила, и в итоге общая сумма ее задолженности составила 513 тысяч рублей. В отношении матери-алиментщицы был составлен протокол, с которым пристав вновь обратился в суд.

Во время заседания женщина свою вину признала, обещала устроиться на работу и погасить задолженность. Тем не менее, суд назначил ей 60 часов обязательных работ. Если гражданка и после этого продолжит уклоняться от уплаты алиментов, судебные приставы будут вправе привлечь ее к ответственности по уголовной статье, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.