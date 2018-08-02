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Во вторник, 31 июля, примерно в 12.00 на улице Вокзальной был сбит 46-летний мужчина. Водитель, который допустил наезд, с места ДТП скрылся. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто может помочь разобраться в деталях этого происшествия и найти виновных. Обращайтесь в дежурную часть ОГИБДД России по Ставропольскому району по телефону: 8 (8482) 28-36-96 или по адресу ул. Советская, 15.
Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...
В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Поволжуправтодор»
Они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города
Об этом сообщает источник в полиции региона
Дата установлена как профессиональный праздник десантников
Он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна»