Во вторник, 31 июля, примерно в 12.00 на улице Вокзальной был сбит 46-летний мужчина. Водитель, который допустил наезд, с места ДТП скрылся. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто может помочь разобраться в деталях этого происшествия и найти виновных. Обращайтесь в дежурную часть ОГИБДД России по Ставропольскому району по телефону: 8 (8482) 28-36-96 или по адресу ул. Советская, 15.