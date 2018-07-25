Завтра на Фестивальной поляне у Мастрюковских озер стартует Молодежный образовательный форум ПФО «iВолга-2018». Он соберет около 2000 участников, которые смогут выиграть на реализацию своих проектов до 10 млн. рублей. Также для молодых гениев предусмотрены поощрительные поездки и другие ценные призы.

В обеспечении общественной безопасности во время проведения форума ежедневно планируется задействовать свыше 90 сотрудников органов внутренних дел и около 30 человек из числа представителей добровольных народных дружин. «iВолга-2018» будет работать до 4 августа.