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Завтра на Фестивальной поляне у Мастрюковских озер стартует Молодежный образовательный форум ПФО «iВолга-2018». Он соберет около 2000 участников, которые смогут выиграть на реализацию своих проектов до 10 млн. рублей. Также для молодых гениев предусмотрены поощрительные поездки и другие ценные призы.
В обеспечении общественной безопасности во время проведения форума ежедневно планируется задействовать свыше 90 сотрудников органов внутренних дел и около 30 человек из числа представителей добровольных народных дружин. «iВолга-2018» будет работать до 4 августа.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша
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