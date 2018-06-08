Осадки и температуру воздуха ниже климатической нормы обещает Приволжское УГМС в Самарской области в ближайшие дни.

Сегодня в регионе еще можно ожидать летнюю погоду, осадков не предвидится, днем воздух прогреется до 20 градусов, хотя ночью столбики термометров будут находиться в интервале 3-8 градусов. Далее в Самарской области пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Дневные температуры не превысят 12-17 градусов.