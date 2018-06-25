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25 июня 2018
13:24:41

Подписано соглашение с 30-м резидентом ТОР «Тольятти»

Им стало ООО «Новые мебельные технологии»

ООО «НМТ» планирует запустить завод по производству мебели к началу 2019 года. Основная номенклатура продукции - мебельные чехлы, каркасы металлические для мебели, каркасы металлические для ротанговой мебели, механизм "венеция".

Общая стоимость проекта: 25 535 тыс.руб. (с НДС). Количество создаваемых рабочих мест: 24. Место реализации проекта: индустриальный парк «АВТОВАЗ».

На сегодняшний день подписано 30 соглашений, при реализации инвестиционных проектов резидентами запланировано вложение инвестиций в размере 5 051,082 млн. рублей (с учетом НДС) и создание новых рабочих мест в количестве 3 899 единиц.




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