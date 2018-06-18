Как показал опрос ВЦИОМ, сначала матчи мундиаля планировали смотреть 52% респондентов, но после стартового матча, который наши футболисты выиграли со счетом 5:0, эта цифра выросла до 64%.

При этом 35% опрошенных намерены смотреть только игры с участием россиян, 29% планируют не пропустить ни одного матча.