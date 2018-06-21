И найти пока не могут, потому что мешают жители, которые не хотят, чтобы рядом с их домами выросли кучи отходов. В администрации Ставропольского района сегодня заслушали отчёт независимой экспертизы, на который пригласили и граждан.
Раньше полигон планировали разместить то в районе ТоАЗа, то рядом с Узюково, теперь думают организовать рядом с Васильевкой. Это следует из документа, размещенного на сайте Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области.
Доводы чиновников о том, что новый полигон никак повлияет на жизнь обитателей Васильевки, сельчан не убедили. Они уверены, что из-за такого соседства экологическая обстановка обязательно ухудшится.
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По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения»