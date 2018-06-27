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27 июня 2018
07:37:47

Под Тольятти осудили мужчину, который пытался продать аппаратуру слежения

Прокуратура Ставропольского района поддержала обвинение в суде.  Установлено, что 33-летний местный житель, работающий грузчиком в ООО «Фабрика Хлеба», приобрел радиопередатчик «Х009» с функцией негласного получения аудио-фото-видеоинформации.

В октябре 2017 года он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже устройства за 2 000 рублей, чем и привлек к себе внимание следственных органов. С учетом мнения прокурора подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор суда не вступил законную силу.




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