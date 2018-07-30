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50-летний рыбак утонул накануне в Ставропольском районе возле села Верхнее Санчелеево. Как сообщили в поисково-спасательном отряде губернии, в субботу он вместе с братом отправился на озеро. Решив искупаться, мужчина зашел в воду, и больше его не видели.
Родственники ждали возвращения всю ночь, а утром на озере обнаружили вещи погибшего и вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место вместе с сотрудниками полиции. Утонувшего обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр.
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