50-летний рыбак утонул накануне в Ставропольском районе возле села Верхнее Санчелеево. Как сообщили в поисково-спасательном отряде губернии, в субботу он вместе с братом отправился на озеро. Решив искупаться, мужчина зашел в воду, и больше его не видели.

Родственники ждали возвращения всю ночь, а утром на озере обнаружили вещи погибшего и вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место вместе с сотрудниками полиции. Утонувшего обнаружили в 10 метрах от берега на глубине 1 метр.