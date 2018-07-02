Здесь, в Автограде, начинал свою карьеру полузащитник россиян и московского «Спартака» Роман Зобнин. Он помнит, что в день матч против Испании – 1 июля – Юрия Коноплёва не стало.

«Сегодня празднуем, а завтра уже восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Все ребята адекватные, все всё прекрасно понимают. Вы радуетесь, празднуете, а мы завтра уже начнём готовиться к следующему матчу», — сказал Зобнин в телепрограмме «Все на матч».