Здесь, в Автограде, начинал свою карьеру полузащитник россиян и московского «Спартака» Роман Зобнин. Он помнит, что в день матч против Испании – 1 июля – Юрия Коноплёва не стало.
«Сегодня празднуем, а завтра уже восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Все ребята адекватные, все всё прекрасно понимают. Вы радуетесь, празднуете, а мы завтра уже начнём готовиться к следующему матчу», — сказал Зобнин в телепрограмме «Все на матч».
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