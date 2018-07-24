Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии. Накануне вечером селе Чубовка Кинельского района на мальчиков рухнуло бетонное потолочное перекрытие.

В результате один подросток погиб на месте происшествия, трое доставлены в больницу с телесными повреждениями. Сейчас следователи пытаются установить собственника гаражей. Расследование уголовного дела продолжается.