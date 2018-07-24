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24 июля 2018
10:12:18

По факту смерти подростка в гаражах в Самарской области возбудили уголовное дело

Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии. Накануне вечером селе Чубовка Кинельского района на мальчиков рухнуло бетонное потолочное перекрытие.

В результате один подросток погиб на месте происшествия, трое доставлены в больницу с телесными повреждениями. Сейчас следователи пытаются установить собственника гаражей. Расследование уголовного дела продолжается.




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