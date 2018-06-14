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14 июня 2018
07:25:23

Пять тольяттинских химпредприятий проверили активисты ОНФ

Они провели инспекцию совместно со специалистами Роспотребнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры Самарской области, чтобы понять причину неблагоприятной экологической ситуации в Тольятти.

К общественникам поступают жалобы на то, что в городе периодически ощущается резкий токсичный запах, а иногда город накрывает смог. Эксперты посмотрели, как организована работа служб по охране окружающей среды этих предприятий.

Кроме того, они выяснили, что на территории некоторых бывших химических производств Тольятти сегодня располагается до 50 предприятий малого бизнеса, которые не подлежат контролю со стороны надзорных органов и не зарегистрированы как плательщики налога за выбросы в атмосферу. На территории одного из недействующих ныне химических предприятий было обнаружено производство по утилизации литиевых аккумуляторов, зарегистрированное в качестве ИП, и никаких мер по охране окружающей среды не выполняющее.

В отношении предприятий малого бизнеса необходимо наладить работу по постановке на учет всех субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к первому классу опасности и более жестко контролировать их производственную деятельность, считают в ОНФ.




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