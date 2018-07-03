Книга называется «Черное и белое». Неожиданные ответы на извечные вопросы ищут фэнтезийные герои романа, главный из которых – самый настоящий демон. Что, если белое и черное нужны друг другу? Не отвергают, не борются, а наоборот — дополняют друг друга?
Под обложкой книги Георгия Герцовского целый мир, с которым сам автор познакомит тольяттинцев сегодня в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева. Всех любителей фантастики ждут на бульваре Ленина, 10, в 12-30. Книги писатель передает в фонд Библиотек Тольятти.
Стоит отметить, что всего несколько лет назад Георгий Герцовский работал в службе новостей радиостанции «Август». Но затем решил сменить сферу деятельности, а заодно и место жительства. Теперь он живет в Чехии. Телефон бибилиотеки: 26-82-86.
Фото: Ольга Вавилина
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