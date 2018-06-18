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18 июня 2018
07:15:58

Первый матч Чемпионата мира по футболу прошел в Самаре без происшествий

Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Накануне на стадионе «Самара – Арена»  в рамках группового этапа турнира встречались сборные Сербии и Коста-Рики. Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время проведения матча и после него. Нарушений не допущено.

Стоит отметить, что первый гол мундиаля на «Самара Арене» забил нападающий сборной Сербии Александр Коларов. Ему рукоплескали 41 тысяча 432 зрителя, именно такой, по официальным данным, была посещаемость самарского стадиона на этом матче.

Фото: Надежда Луканова




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