Мероприятие пройдет под открытым небом 27-29 июля в кемпинг-парке Volga Discovery, п. Прибрежный (Самарская область) и соберет более 500 гостей со всего Поволжья.
Цель мероприятия — объединение IT-сообщества Самары и Самарской области и популяризация IT-сферы среди населения. Айтишники и геймеры, топ-менеджеры IT-компаний и ведущие специалисты IT-сферы, студенты и просто активные люди, живущие современными технологиями соберутся в одном месте для неформального общения, обсуждения планов и проектов, и просто хорошего отдыха в компании друзей и коллег.
Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont. Данное мероприятие направлено на продвижение IT-культуры в массы и проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.
Мероприятие будет проходить на нескольких площадках и включит в себя следующие активности:
● IT-конференция. За профессиональное развитие на 404 CAMP отвечают доклады от экспертов из Самары, Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов России. Нет никаких ограничений по темам — будут представлены и разнообразные технологии, и близкие к IT вопросы. Каждый найдет для себя что-то интересное, независимо от опыта и специальности.
● Мини-спартакиада по командным и личным видам спорта (включая байдарки).
● Квесты и развлечения на пляже. Участников ждет марафон по поеданию хот-догов, мастер-класс по йоге и танцам. Для любителей прогулок по воде предусмотрен прокат SUP-board и катамаранов, а также много других развлечений и сюрпризов.
● Рок-концерт группы «Шнурки» (официальный трибьют группировки «Ленинград») и две ночи вечеринок с диджеем на открытом воздухе.
● Food-зона. За еду будут отвечать партнеры конференции, которые откроют точки питания с блюдами на любой вкус.
Участники 404 CAMP смогут жить в палаточном лагере в двух минутах от главной площадки фестиваля или арендовать домик на базе отдыха «Калинка». На территории кемпинг-парка есть парковка, туалеты, душевые кабины, точки для зарядки гаджетов. Добраться из Самары до мероприятия можно будет на бесплатных автобусах.
Подробнее http://www.404camp.ru
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