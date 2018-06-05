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05 июня 2018
11:19:25

Открылся прямой рейс из Курумоча в Новосибирск

Выполняет его авиакомпания S7. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю. Время в пути – 3 часа 30 минут, ранее с учетом самой короткой стыковки в Москве дорога до Новосибирска занимала более 5 часов.

Как отметили в пресс-службе международного аэропорта, расписание с вылетом из Самары сформировано таким образом, что пассажирам Курумоч доступна обширная стыковочная сеть S7 на азиатских направлениях, а также внутренние рейсы на Дальний Восток.

Самара – Новосибирск

День недели

Время вылета (местное)

Время прилета (местное)

Суббота

00:15

06:25

Понедельник

15:20

21:30

Новосибирск – Самара

Понедельник

13:55

14:25

Пятница

22:55

23:25
 



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