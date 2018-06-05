Выполняет его авиакомпания S7. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю. Время в пути – 3 часа 30 минут, ранее с учетом самой короткой стыковки в Москве дорога до Новосибирска занимала более 5 часов.

Как отметили в пресс-службе международного аэропорта, расписание с вылетом из Самары сформировано таким образом, что пассажирам Курумоч доступна обширная стыковочная сеть S7 на азиатских направлениях, а также внутренние рейсы на Дальний Восток.