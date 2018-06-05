Выполняет его авиакомпания S7. Перевозка пассажиров осуществляется на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю. Время в пути – 3 часа 30 минут, ранее с учетом самой короткой стыковки в Москве дорога до Новосибирска занимала более 5 часов.
Как отметили в пресс-службе международного аэропорта, расписание с вылетом из Самары сформировано таким образом, что пассажирам Курумоч доступна обширная стыковочная сеть S7 на азиатских направлениях, а также внутренние рейсы на Дальний Восток.
|
Самара – Новосибирск
|
День недели
|
Время вылета (местное)
|
Время прилета (местное)
|
Суббота
|
00:15
|
06:25
|
Понедельник
|
15:20
|
21:30
|
Новосибирск – Самара
|
Понедельник
|
13:55
|
14:25
|
Пятница
|
22:55
|
23:25
Его составила общественная организация «Зеленый патруль»
Уже 4 триллиона рублей
Об этом сообщает городская администрация
С начала года участниками ДТП, получившими ранения, стали более 50 детей
В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги
Роман Пашков оказался участником дорожного происшествия перед вылетом в Турцию
За последний год к займам прибегли 56% жителей страны.