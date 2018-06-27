Список лучших составляют в Российском обществе рентгенологов и радиологов. За эффективную и ориентированную на удобство пациентов работу отделение награждено сертификатом и знаком качества.

Как рассказал замглавврача больницы Алексей Кирсанов, преимущество отделения в том, что в нем не только широкий спектр оборудования, но и высококвалифицированные универсальные специалисты. Так, например, такого цифрового МРТ нет больше ни у одного лечебного учреждения в Приволжском федеральном округе.

А специалист в области лучевой диагностики является одновременно и специалистом в области рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, знаком с нюансами проведения флюорографии, маммографии и т.д.

Отделение лучевой диагностики работает 24 часа 7 суток в неделю. Все здесь делается для того, чтобы обеспечить максимальное количество исследований и как можно быстрее удовлетворить все потребности пациентов.

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