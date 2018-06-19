На эти цели из городского бюджета выделено 12 миллионов рублей, рассказали городской администрации, где всеми силами стараются развивать массовый дворовый спорт. Так, в прошлом году в Тольятти появились 17 новых универсальных спортплощадок, двенадцать из которых расположились на территории школ.

В этом году в нашем городе построят еще три – в школах №№ 10, 85 и 90 (второй корпус). Стоимость одной площадки 4 миллиона рублей. Каждый объект будет представлять собой корт с безопасным прорезиненным покрытием с разметкой под волейбол, бадминтон и баскетбол. Периметр огородят железной сеткой. В настоящее время готовится аукционная документация. Новые спортивные объекты будут готовы к середине с сентября.