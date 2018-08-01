Планируется засадить новыми деревьями территорию в 1,7 Га. Предприятие «СИБУР Тольятти» передало на вторичную переработку почти 15 тонн бумажного вторсырья в пользу восстановления тольяттинского леса в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево».

Инициатором акции являются городской благотворительный «Фонд Тольятти» и компания «Пакмил». Поддержку им оказывает администрация Тольятти. Макулатура – в основном архивные документы – была собрана на предприятии в рамках действующей системы раздельного сбора отходов.

За счет передачи бумажного вторсырья осенью будут проведены подготовительные работы по расчистке лесной территории и дополнительные посадки деревьев. По расчету экспертов Фонда Тольятти, для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры.

«Лес – это настоящее и будущее нашего города, поэтому его восстановление после пожаров – одна из ключевых задач местного сообщества, - говорит начальник отдела охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ирина Давыдова. – Очень ценно то, что мы имеем возможность сажать лес с помощью различных инструментов – через благотворительность, волонтерство и через передачу на переработку вторичного сырья».

Компания участвует в восстановлении тольяттинского леса на системной основе. Весной текущего года предприятие посадило 4 га леса в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Также работники приняли участие в качестве волонтеров в посадке деревьев на территории Васильевского участкового лесничества.

Всего за 8 лет СИБУР помог посадить 34 га леса и благоустроить три площадки для спорта и отдыха, которые сейчас находятся на балансе муниципалитета. Деревья, посаженные в 2011 году, выросли до 1,5-2 метров.