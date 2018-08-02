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02 августа 2018
08:52:34

Ограничения для большегрузов на трассе М-5 в Тольятти сняли

Об этом рассказали в пресс-службе компании «Поволжуправтодор». Как уже сообщала наша радиостанция, с 10 июля грузовикам массой свыше 3,5 тонн запретили проезжать участок федеральной автодороги от Сызрани до Жигулевска в период с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 18:30, а участок от Жигулевска до Зеленовки с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Были установлены соответствующие знаки, но, как рассказал позже глава департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов, эти знаки водители фур игнорировали и фактически запрет не выполняли. По словам Баннова, нужно было дополнительно выставлять в районе строящейся развязки экипажи ДПС, но этого не сделали.

«Поволжуправтодор» обсуждал вопрос ограничений в ГИБДД, но в итоге с 1 августа запрет был отменен.




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