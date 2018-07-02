Деньги передавались через подчиненных фигуранта - начальника уголовного розыска отдела полиции №24 в Центральном районе. Как пишет «Самарское обозрение», это 35-летний Владимир Шапшов.
Показания на своего руководителя дали 4 оперативника, а деньги в сумме 150 тысяч рублей им передал некий наркодилер.
Сегодня Самарский областной суд решит вопрос законности избрания меры пресечения тольяттинскому офицеру. Ему и его подельникам грозит от 7 до 12 лет колонии со штрафом.
ЧП произошло сегодня около 3 часов ночи 3:00 на 1034 км перегона Мыльная – Безенчук
Финальную точку поставит молодежный театр «Вариант»
Синоптики предупреждают: грядущая неделя обещает быть жаркой,
Во время очередного рейда, который прошел вместе с ГИМС, приставы проверили свыше 40 маломерных судов
Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр.
Спортсмен КСДЮСШОР «Олимп» Сергей Сухарев вылетел в Евпаторию
Комиссия Совета Федерации одобрила концепцию системы контроля по специальным кодам IMEI