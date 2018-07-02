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02 июля 2018
10:17:39

Офицер полиции в Тольятти может сесть за взятку

Деньги передавались через подчиненных фигуранта - начальника уголовного розыска отдела полиции №24 в Центральном районе. Как пишет «Самарское обозрение», это 35-летний Владимир Шапшов.

Показания на своего руководителя дали 4 оперативника, а деньги в сумме 150 тысяч рублей им передал некий наркодилер.

Сегодня Самарский областной суд решит вопрос законности избрания меры пресечения тольяттинскому офицеру. Ему и его подельникам грозит от 7 до 12 лет колонии со штрафом.




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