Супруга руководителя Центра Гражданской защиты населения Андрея Дербенева оказалась в беде. Преждевременные роды привели к инсульту, и Екатерине требуется долгое дорогостоящее лечение.
Все, что смогли, сделали тольяттинскеи медики, теперь очередь за их более именитыми коллегами из Самары и Москвы.
И найти пока не могут, потому что мешают жители
Первые гонки Олимпийской программы стартовали накануне в немецком городе Киль
Болезни сердца и инсульт – самые распространенные причины смертности
Причиной ЧП стала поломка сцепного устройства
Сегодня во дворе особняка Курлиной запустили четырехметровый гелиевый шар
Ожидается, что новинку покажут на Московском автосалоне
По мнению представителей ведомства, такие меры будут способствовать «деалкоголизации населения»