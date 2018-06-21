Супруга руководителя Центра Гражданской защиты населения Андрея Дербенева оказалась в беде. Преждевременные роды привели к инсульту, и Екатерине требуется долгое дорогостоящее лечение.

Все, что смогли, сделали тольяттинскеи медики, теперь очередь за их более именитыми коллегами из Самары и Москвы.