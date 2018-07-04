Фестиваль музыки и искусств накануне порадовали своим выступлением маэстро Фабио Мастранджело и молодёжный оркестр Екатеринбургской консерватории. Музыканты играли русскую классику и вызвали овации публики, которая до отказа заполнила открытый зал на берегу Волги.

Два часа пролетели как один миг – так всегда бывает на концертах великого мастера. В соцсетях сегодня появляются восторженные отзывы любителей музыки, которые побывали накануне на летней веранде ресторана "Амбар" (Комсомольское шоссе, 68, т/о "Новая волна")

Сегодня фестиваль завершает свою работу выступлением московского арт-проекта «ТенорА ХХI века» и симфонического оркестра Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. Начало в 20-00.