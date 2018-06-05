Об этом сообщает городская администрация.
По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы в городе и Ставропольском районе ожидаются усиление юго-западного ветра (возможны порывы до 17-22 м/с), гроза и град.
Прогноз действует сегодня до конца дня, добавили в администрации.
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