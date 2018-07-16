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Фронтальные разделы, поднимаясь с юга, будут провоцировать развитие грозовых облаков. По прогнозам, осадки ожидаются почти каждый день вплоть до воскресенья. В зависимости от погодных условий дневная температура воздуха будет колебаться от +25 до +30°.
Атмосферное давление останется пониженным. Такая погода не лучшим образом сказывается на самочувствии метеозависимых граждан, которым стоит чуть больше внимания уделить своему здоровью, не перегружаться и больше отдыхать.
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