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16 июля 2018
08:30:15

Очередная неделя июля в Тольятти будет дождливой

Фронтальные разделы, поднимаясь с юга, будут провоцировать развитие грозовых облаков. По прогнозам, осадки ожидаются почти каждый день вплоть до воскресенья. В зависимости от погодных условий дневная температура воздуха будет колебаться от +25 до +30°.

Атмосферное давление останется пониженным. Такая погода не лучшим образом сказывается на самочувствии метеозависимых граждан, которым стоит чуть больше внимания уделить своему здоровью, не перегружаться и больше отдыхать.




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