Речь о тех, кто пытался приобрести жилье в стоящемся здании на участке южнее ул. Спортивной до Куйбышевского водохранилища. Самовольное строительство этого жилого дома, осуществляемое ООО «Горстрой», было приостановлено Государственной инспекцией строительного надзора в августе 2008 года. Позднее решением Арбитражного суда в отношении застройщика ввели процедуру внешнего управления. Строительная готовность объекта составляет 10%, площадь жилых помещений - 1458,33 кв.м.

Региональный минстрой провел отбор некоммерческих организаций для предоставления субсидий участникам этого долевого строительства. Победителем был признан Самарский областной Фонд на селе. Здесь уже приняли первых десятерых дольщиков (всего в списке 60 человек). Специалисты Фонда определят размер социальных выплат каждому, а деньги могут быть перечислены в течение недели.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в ближайшее время проблема социальных выплат по этому дому будет решена. В настоящее время в области 42 проблемных объекта долевого строительства. Работа по удовлетворению прав обманутых граждан продолжается.