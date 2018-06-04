За первые 4 месяца 2018 года резиденты ОЭЗ отгрузили за границу на 42 % больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерство в этом направлении удерживает испанский завод «СИЕ Аутомотив Рус», который за два с половиной года работы в ОЭЗ поставил на зарубежный рынок деталей более, чем на 800 млн рублей – это свыше половины всей произведенной продукции.

Значительно увеличил отгрузку автокомпонентов в Европу завод «Нобель Автомотив Русиа». Этому способствовал запуск новой линии по изготовлению деталей из пластмасс методом литья под давлением. В настоящее время экспорт продукции компании «Нобель» достиг 74,75 млн рублей, при этом 51 % из них отгружено за первые 4 месяца текущего года.

«Нобель Автомотив Русиа» является успешным примером локализации иностранного предприятий в России. Компания прошла долгий путь: от работы на временных площадях до строительства и запуска собственного завода в ОЭЗ «Тольятти». Менее, чем за 4 года работы на нашей площадке «Нобелем» реализованы различные проекты для российских и зарубежных автосборочных заводов, значительно увеличены объемы производства, расширено число партнеров» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев.

Напомним, что ООО «Нобель Автомотив Русиа» начал свою работу на временных площадях в Тольятти в мае 2011 года. В августе 2014 года компания запустила производство в ОЭЗ, спустя почти год после начала строительства. Ежегодно завод выпускает около 5 млн деталей.

Другие автокомпонентные заводы на площадке особой экономической зоны сейчас ведут работу только на российском рынке. Но некоторые из них не исключают возможности развития сотрудничества с зарубежными партнерами.