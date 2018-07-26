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Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов. В числе целей, которые будут профинансированы на полученные от банка деньги, названы строительство новых портов, дорог и энергетические проекты.
Кроме того, часть средств передадут на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов. В числе вероятных партнеров Нового банка развития БРИКС называются Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.
Источник Эхо Москвы
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