Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов. В числе целей, которые будут профинансированы на полученные от банка деньги, названы строительство новых портов, дорог и энергетические проекты.

Кроме того, часть средств передадут на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов. В числе вероятных партнеров Нового банка развития БРИКС называются Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.