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30 июля 2018
07:19:38

Новая часть боевика «Миссия невыполнима: Последствия» стала лидером по сборам в России и странах СНГ

Картина американского режиссера Кристофера Маккуорри собрала за четыре дня проката почти 240 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Это уже шестой фильм о приключениях агента Итана Ханта, роль которого бессменно исполняет Том Круз.

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет», лидировавший две недели подряд в российском прокате, опустился на вторую строчку. На третьем разместился другой американский боевик — «Небоскреб».

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 30 ИЮЛЯ С 9 ДО 10  ЧАСОВ

 

 

Источник Эхо Москвы




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