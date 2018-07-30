Картина американского режиссера Кристофера Маккуорри собрала за четыре дня проката почти 240 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Это уже шестой фильм о приключениях агента Итана Ханта, роль которого бессменно исполняет Том Круз.

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет», лидировавший две недели подряд в российском прокате, опустился на вторую строчку. На третьем разместился другой американский боевик — «Небоскреб».

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