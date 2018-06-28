Речь идет о подтверждении личности – например, в телемедицине. Рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве рассмотрела соответствующий законопроект.
Как пишут «Ведомости», предложено ввести девять идентификаторов — это электронная подпись; авторизация в единой системе идентификации; биометрия; дактилоскопия и номер мобильного.
По информации газеты, положение об использовании телефона в целом одобрили, но не определили сферу применения такого варианта удостоверения личности.
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По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек
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Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города
Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов
В городской думе прошло заседание топонимической комиссии
Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля