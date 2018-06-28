Речь идет о подтверждении личности – например, в телемедицине. Рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве рассмотрела соответствующий законопроект.

Как пишут «Ведомости», предложено ввести девять идентификаторов — это электронная подпись; авторизация в единой системе идентификации; биометрия; дактилоскопия и номер мобильного.

По информации газеты, положение об использовании телефона в целом одобрили, но не определили сферу применения такого варианта удостоверения личности.