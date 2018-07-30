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30 июля 2018
10:30:52

«Ночной патруль Тольятти» помог полиции задержать неадекватного водителя

Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе. Получив сигнал, экипаж ДПС остановил его машину. Гражданин, сидевший за рулем, повел себя странно: начал снимать себя телефоном на видео, при этом ударяясь то об патрульный, то об личный автомобиль.

Водителю предложили пройти проверку на трезвость на месте с помощью специального прибора, но он предпочел отправиться в наркологический диспансер Тольятти. Прибыв туда, мужчина вдруг наотрез оказался проверяться.

Теперь его ждут 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 30 ИЮЛЯ С 16 ДО 17  ЧАСОВ

 

 




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