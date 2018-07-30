Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе. Получив сигнал, экипаж ДПС остановил его машину. Гражданин, сидевший за рулем, повел себя странно: начал снимать себя телефоном на видео, при этом ударяясь то об патрульный, то об личный автомобиль.

Водителю предложили пройти проверку на трезвость на месте с помощью специального прибора, но он предпочел отправиться в наркологический диспансер Тольятти. Прибыв туда, мужчина вдруг наотрез оказался проверяться.

Теперь его ждут 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 30 ИЮЛЯ С 16 ДО 17 ЧАСОВ