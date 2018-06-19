В настоящий момент он четвертый, сообщили в городской администрации со ссылкой на Приволжский Гидрометцентр. Режим 4 класса вводится предварительно на период с 19 по 22 июня.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в регионе ожидается 30-градусная жара, и, класс пожарной опасности в лесах могут повысить до самого последнего, пятого. В администрации напомнили: в этом случае начинает действовать запрет на посещение лесных массивов, въезд в них на автомобилях и разведение костров.

Что касается шашлыков на природе, то их, как уже сообщалось, нельзя жарить на протяжении всего периода проведения чемпионата мира по футболу.