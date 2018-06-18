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18 июня 2018
07:47:09

Наступившая неделя в Тольятти будет теплее предыдущей

Над средней полосой России формируется высокий антициклон. Под его влиянием установится малооблачная погода, и температура начнет повышаться. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 23-28 градусов в дневные часы.

Правда, в середине периода в Поволжье  могут сформироваться массивы кучево-дождевой облачности. Не исключаются кратковременные грозовые дожди. Зато в выходные ожидаются яркое солнце и полноценная 30-градусная жара. 




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