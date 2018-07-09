Осадки будут носить локальный и кратковременный характер, временами сопровождаться грозой. Так было накануне, причем, в разных местах непогода вела себя по-разному.

В Самаре, например, был перекрыт абсолютный максимум количества выпавших осадков. Синоптики зафиксировали 23.3 мм, это на 5,9 мм больше, чем в год предыдущего рекорда. В 1976 в Самаре выпало 17,4 мм. Синоптики не исключают новых достижений.

На Средней Волге в ближайшие дни на погоду будет влиять циклон, застрявший на Русской равнине, поэтому грозовых туч будет больше, но и они не помешают столбикам термометров дотянуться до 25-30 выше нулевой отметки.