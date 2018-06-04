А после нее сразу три выходных. В пресс-службе Роструда напомнили: 12 июня страна отмечает праздник – День России. «Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 число примкнет к выходным. Таким образом, отдыхать мы будем с 10 по 12 июня.

При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час. День России отмечается с 1992 года. Двенадцатого июня 1990 года народные депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, а через год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.