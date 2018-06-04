А после нее сразу три выходных. В пресс-службе Роструда напомнили: 12 июня страна отмечает праздник – День России. «Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 число примкнет к выходным. Таким образом, отдыхать мы будем с 10 по 12 июня.
При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час. День России отмечается с 1992 года. Двенадцатого июня 1990 года народные депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, а через год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.
В июле должен определиться подрядчик
За первые 4 месяца 2018 года он увеличился на 42%
Во всех дилерских центрах машины появятся 7 июня
Эта мера предпринята в ожидании сборной Швейцарии по футболу
Такие меры приняты в рамках подготовки к началу чемпионата мира по футболу
ДТП произошло накануне вечером в жилой зоне дома № 15 по ул. Свердлова
Эти испытания выбрали для себя порядка 225 тысяч человек по всей стране