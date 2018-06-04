слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
04 июня 2018
08:09:07

Наступившая неделя будет для тольяттинцев шестидневной

А после нее сразу три выходных. В пресс-службе Роструда напомнили: 12 июня страна отмечает праздник – День России. «Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 число примкнет к выходным. Таким образом, отдыхать мы будем с 10 по 12 июня.

При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час. День России отмечается с 1992 года. Двенадцатого июня 1990 года народные депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, а через год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.




Последние новости Тольятти

04 июня
13:35
Строительство сквера в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля продолжится в ближайшее время

В июле должен определиться подрядчик

04 июня
13:19
Объем экспорта в ОЭЗ «Тольятти» продолжает расти

За первые 4 месяца 2018 года он увеличился на 42%

04 июня
13:15
На этой неделе стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Cross

 Во всех дилерских центрах машины появятся 7 июня

04 июня
12:39
В Тольятти дополнительно проверили качество воздуха

Эта мера предпринята в ожидании сборной Швейцарии по футболу

04 июня
12:22
Россия открыла безвизовый въезд для гостей чемпионата мира по футболу

Такие меры приняты в рамках подготовки к началу чемпионата мира по футболу

04 июня
12:03
В Тольятти ищут водителя, который скрылся, сбив ребенка

ДТП произошло накануне вечером в жилой зоне дома № 15 по ул. Свердлова

04 июня
8:43
Сегодня тольяттинские выпускники напишут ЕГЭ по химии и истории

Эти испытания выбрали для себя порядка 225 тысяч человек по всей стране


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+