В Автозаводском районе протестующие собрались на площадке перед железнодорожным вокзалом, жители «старого города» пришли к памятнику Ленина в Центральном парке.

В «новом городе». Как пишут «неслухи», перед самым началом митинга проводился сбор подписей под двумя петициями: против повышения пенсионного возраста и за отставку депутатов Самарской Губернской Думы и Государственной Думы от партии «Единая Россия», которые поддержали повышение пенсионного возраста. Напомним, что за пенсионную реформу выступили депутаты губернской думы от Тольятти Андрей Першин, Алексей Степанов, Екатерина Кузьмичева, и депутаты Государственной Думы Владимир Бокк, Евгений Серпер.



На акции протеста, который проходил под знаменами КПРФ, основным посылом была резкая критика партии «Единая Россия», Правительства РФ. Каждый тезис спикеров поддерживался собравшимися горожанами. Среди выступавших были депутат Самарской Губернской Думы от КПРФ Алексей Краснов, общественник Павел Турков, председатель совета молодых специалистов ООО «Тольяттинский Трансформатор» Дмитрий Колотурин, и другие.

Так, например Павел Турков, напомнил участникам митинга, что в ответ на поддержку «генноцидного законопроекта», жители должны ответить партии «Единая Россия», и проголосовать против кандидатов от этой партии на предстоящих выборах 9 сентября.



Также на мероприятии выступил депутат областного парламента Михаил Матвеев. «Мне интересно, в каком состоянии сейчас пребывает Владимир Путин, после того, как уже месяц он молчит по вопросу пенсионной реформы», — заявил парламентарий. При этом он высказал мнение о том, что у главы государства два варианта: либо залезть в карман к своим друзьям, в том числе, через введение прогрессивного налога, либо залезть в карман к простым гражданам. Естественно, митингующие поддержали первый вариант.

В Центральном районе, по разным данным, собралось от 400 до 1,5 тысяч человек. Но акции здесь попытались помешать. Как пишет «тлтгород», по соседству с акцией протеста организовали «альтернативное» мероприятие. Буквально в паре сотен метрах от массового мероприятия на полную катушку врубили громкую музыку, два шоумена что-то неистово вопили в микрофоны про счастливое детство, в направлении к митингующим и обратно детишки на солнцепеке прыгали в мешках. Тем не менее, акция все же состоялась. Организаторы собрали 1649 подписей против пенсионной реформы.

Фото: Вконтакте